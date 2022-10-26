Луна его затмила: как выглядело частичное солнечное затмение в России

Уникальное явление случается достаточно редко, поэтому желающих понаблюдать за небесными шоу совсем не мало!

В Центральной России сегодня наблюдали редкое небесное шоу — частичное солнечное затмение. Эффектными кадрами делятся жители Москвы и Петербурга. Смотреть, как тень Луны наползает на солнечный диск, напрямую опасно для глаз, нужны старая засвеченная пленка или, хотя бы, солнечные очки. В некоторых регионах роль фильтра выполнили облака.

В Саратове, чтобы полюбоваться затмением солнца, проехали несколько сотен километров. Предполагалось, что максимальную фазу — когда Луна закрыла нашу звезду на 80% — можно будет увидеть только в одной точке России — Нижневартовске. Но не сложилось — небо там закрыли тучи.

Вообще же под тень Луны сегодня попала большая часть Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и северо-восточной Африки. ЗА затмением последуют магнитные бури. Так что в ближайшие две недели метеозависимые люди почувствуют недомогание.