Звезде «Дома-2» Руслану Перову грозит до 7 лет тюрьмы за дебош в Петербурге

Эфирная новость 160

Очевидцы утверждают, что молодой человек сначала грубо приставал к незнакомкам, а затем достал пистолет. Дело закончилось массовой дракой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Руслан Перов может оказаться на скамье подсудимых. В отношении него возбуждено уголовное дело после массовой драки на Невском проспекте в Петербурге.

По словам очевидцев, Перов вместе с товарищем грубо приставал на улице к незнакомым девушкам. За девушек вступились друзья. Конфликт быстро перерос в жесткую потасовку, в которой участвовали не меньше десяти человек. В какой-то момент прозвучал выстрел.

Как оказалось, Перов был вооружен травматическим пистолетом. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит до семи лет тюрьмы.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Последние новости

17:00
Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»
16:51
Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*
16:43
«А судьи кто?» — почему Олеся Железняк не против возвращения худсоветов
16:32
Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию
16:24
Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»
16:18
Путин: Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким

Сейчас читают

Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Онкопсихология: факторы возникновения рака
Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика