Звезде «Дома-2» Руслану Перову грозит до 7 лет тюрьмы за дебош в Петербурге
Очевидцы утверждают, что молодой человек сначала грубо приставал к незнакомкам, а затем достал пистолет. Дело закончилось массовой дракой.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Руслан Перов может оказаться на скамье подсудимых. В отношении него возбуждено уголовное дело после массовой драки на Невском проспекте в Петербурге.
По словам очевидцев, Перов вместе с товарищем грубо приставал на улице к незнакомым девушкам. За девушек вступились друзья. Конфликт быстро перерос в жесткую потасовку, в которой участвовали не меньше десяти человек. В какой-то момент прозвучал выстрел.
Как оказалось, Перов был вооружен травматическим пистолетом. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит до семи лет тюрьмы.
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