Кириенко рассказал, как «коллективный Запад» уничтожает людей за их «неправильный» выбор

Эфирная новость 118

Кириенко: Запад уничтожает людей за их «неправильный» выбор

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Никто не сомневается: России сегодня противостоит весь блок НАТО. В зоне СВО сражение идет за весь русский мир.

Укрепление духовного, культурного и экономического суверенитета России сегодня обсуждали в Москве на Всемирном русском народном соборе. Участники встречи отметили, что Запад развязал против России серьезное сражение и выстоять можно, только объединяясь.

«Идет война, причем не только военное противостояние всего блока НАТО, но и беспрецедентная экономическая война. Идет беспрецедентная информационная и психологическая война, и целью этой войны, конечно, является разрушение суверенитета, идентичности, в идеале расчленение страны. Как они могут победить? Только если расколоть и расчленить», — подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко также отметил, что на примере Донбасса все видели, как людей начали уничтожать только за их выбор.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Последние новости

17:00
Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»
16:51
Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*
16:43
«А судьи кто?» — почему Олеся Железняк не против возвращения худсоветов
16:32
Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию
16:24
Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»
16:18
Путин: Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким

Сейчас читают

Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Онкопсихология: факторы возникновения рака
Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика