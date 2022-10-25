Новая чернобыльская зона: кто в первую очередь пострадает от взрыва «грязной бомбы» ВСУ

Чтобы подставить Россию, Украина разрабатывает план провокации с использованием ядерного оружия.

Отложенный эффект применения «грязной» атомной бомбы украинскими националистами будет сравним с последствиями трагедии в Чернобыле, атаки японских городов Хиросима и Нагасаки, Югославии, Ирака американской армией. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил бывший член комиссии ООН по разоружению, экс-советник генерального секретаря ООН и военный эксперт Игорь Никулин. Он подчеркнул, что зона поражения может быть больше или меньше в зависимости от метода, выбранного для удара, и мощности снаряда.

«Если они действительно мощное устройство создадут, то там территория будет непригодной для жизни в течение десятков лет, примерно как чернобыльская зона… Чтобы заразить максимальную территорию, взрыв желательно сделать воздушным, то есть это будет или бомба, или ракета. Но могут быть и атомные станции», — сказал Никулин.

Как известно, о «грязной бомбе» не первый день говорят исключительно в контексте готовящейся провокации Украины против России. План избежать поражения, обвинить Москву в фатальном шаге, использовании оружия массового поражения, втянуть НАТО в войну Киев разрабатывает давно. Кремль уже призывает мировое сообщество обратить внимание на методы противостояния, что выбирает Украина.

Военный эксперт в беседе с 5-tv.ru отметил: если даже у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никакого специального взрывного устройства, которое запустит разрушительную силу ядерной боеголовки, «сроки поджимают», и обвинить Россию нужно уже сейчас, удар может прийтись на атомные электростанции (АЭС). Значит, прямая угроза нависла в первую очередь над Запорожской и другими АЭС.

«Если в воздухе взорвать, то будет большая территория, потому что разброд радионуклеидов больше. Тут достаточно вспомнить, что атомную бомбу на Хиросиму сбросили примерно с высоты 400 метров, взрыв был воздушный. При наземном взрыве заражение будет сильным, но на сравнительно небольшой территории», — добавил Никулин.

По словам Никулина, воздушная атака может не спровоцировать сносящей все на своем пути ударной волны, как при ядерном взрыве, однако результаты будут сопоставимы с уже имеющимся мировым опытом применения подобного оружия.

«Последствия такие же, как при взрыве Чернобыля были. Отложенный эффект будет примерно такой же: лучевая болезнь, различные виды онкологии, дети будут рождаться мутантами. Вот даже американцы применяли оружие с объединенным ураном в Югославии, в Ираке, в Ливии, и там очень большой зафиксирован рост онкологических заболеваний», — заключил Игорь Никулин.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Москва подключилась к войскам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после очередного обострения конфликта в Донбассе и ряда артобстрелов со стороны ВСУ. В конце сентября четыре освобожденных от националистов региона по результатам референдумов стали субъектами России — это ЛНР и ДНР, Херсонская и Запорожская области. Однако киевский режим по-прежнему предпочитает военный путь разрешения конфликта и отказывается от переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США отреагировали на утверждения РФ о создании «грязной бомбы» Украиной.