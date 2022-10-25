«Аэрофлот» приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 113

С чем связано решение? Когда удобная услуга станет вновь доступной?

«Аэрофлот» приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Читайте нас в: Дзен Новости

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке онлайн-регистрации на рейсы 26 октября. Как сообщили в пресс-службе организации, это связано с временными техническими работами. Удобную услуги отменять навсегда никто не собирается.

«В связи с проведением технических работ с 02:00 (по московскому времени) 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы „Аэрофлота“ (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний „Аврора“ и „Россия“)», — уточняется в заявлении, опубликованном на сайте «Аэрофлота».

Все, кто уже купил билеты на рейсы на 26 октября, смогут пройти регистрацию в воздушных гаванях. В авиакомпании предупреждают, что в аэропорты лучше приезжать заблаговременно во избежание пропуска рейса из-за больших очередей.

Известно также, что «Аэрофлот» приостанавливает продажу субсидированных перевозок, оформляемых на сайте компании и в мобильном приложении. Меры являются временными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в самолете SSJ заменят 40 импортных систем на отечественные.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Последние новости

17:15
Путин: США используют Украину как таран против России
17:00
Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»
16:51
Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*
16:43
«А судьи кто?» — почему Олеся Железняк не против возвращения худсоветов
16:32
Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию
16:24
Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»

Сейчас читают

Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Онкопсихология: факторы возникновения рака
Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика