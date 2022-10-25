«Аэрофлот» приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке онлайн-регистрации на рейсы 26 октября. Как сообщили в пресс-службе организации, это связано с временными техническими работами. Удобную услуги отменять навсегда никто не собирается.

«В связи с проведением технических работ с 02:00 (по московскому времени) 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы „Аэрофлота“ (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний „Аврора“ и „Россия“)», — уточняется в заявлении, опубликованном на сайте «Аэрофлота».

Все, кто уже купил билеты на рейсы на 26 октября, смогут пройти регистрацию в воздушных гаванях. В авиакомпании предупреждают, что в аэропорты лучше приезжать заблаговременно во избежание пропуска рейса из-за больших очередей.

Известно также, что «Аэрофлот» приостанавливает продажу субсидированных перевозок, оформляемых на сайте компании и в мобильном приложении. Меры являются временными.

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