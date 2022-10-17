Брухунова не сумела примирить Петросяна со старшей дочерью: «К сожалению»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 333

Татьяна Брухунова заявила об отказе старшей дочери Евгения Петросяна мириться с ним

Брухунова не сумела примирить Петросяна со старшей дочерью: «К сожалению»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Крепкие семейные узы почти нерушимы. Однако могут быть исключения, даже в семье знаменитостей.

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна поделилась подробностями об отношениях 77-летнего мужа со взрослой дочерью от первого брака. По словам Татьяны Брухуновой, Викторина до сих пор не общается с папой.

В честь Дня отца супруга шоумена опубликовала трогательные фото в социальных сетях. Поклонники написали множество комплиментов под постом и поздравили семью с праздником. Однако некоторые комментаторы задались вопросом — в каких отношениях звездный отец находится со старшей наследницей?

«Танечка, вам так и не удалось помирить Евгения Вагановича с дочерью? Или вы теперь одна дружная семья? Извините за личный вопрос», — спросил один из подписчиков.

Ответ не заставил долго себя ждать. Брухунова заявила, что Викторина не помирилась со звездным родителем и оборвала все связи. Сама Татьяна не хочет лезть в их отношения и уверена, что родственники сами разберутся с непростой ситуацией.

«К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет», — объяснила 33-летняя Брухунова.

Викторина появилась на свет в 1968 году. К сожалению, в ее жизни случилась большая потеря — в детстве девочка потеряла маму. Первая возлюбленная Евгения Вагановича погибла в аварии. Теперь дочь юмориста проживает в США, занимается производством стеклянных изделий под брендом Mark Andreas Collection вместе с мужем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Петросяна раскрыла семейные принципы воспитания двухлетнего сына Вагана.

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