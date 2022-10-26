Зампостпреда РФ Полянский: вероятность применения «грязной бомбы» Киевом очень высока

Вероятность того, что Киев притворит в жизнь план провокации с «грязной бомбой», очень высока. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский. Последствия готовящейся провокации могут быть катастрофичны для всего мира — не известно, какие смертельно опасные вещества подмешает киевский режим в оружие массового поражения. Тем не менее работа над ним ведется и очень давно.

«Мы полагаем, что это очень серьезная опасность, серьезная угроза. У Украины есть возможность, и у Украины есть все причины для ее применения», — подчеркнул Полянский.

Кроме того, он указал на самое прямое участие НАТО в подготовке к провокации киевского режима. «Коллективный Запад» против того, чтобы Россия оставалась сверхдержавой, потому мечтает ее уничтожить. Украинский конфликт в данном случае — лишь способ воплотить мечты в реальность.

Когда именно власти Незалежной применят смертельное оружие и где — пока неясно. Между тем, есть все основания полагать, что после активной информационной кампании, которую развернула Россия с целью предотвратить трагедию, Киев «заморозит» проект.

«Сейчас поднялась большая суета в украинских правящих кругах из-за кампании, которую мы начали запускать, и есть много признаков того, что они пытаются своего рода свернуть эту программу», — цитирует Дмитрия Полянского РИА Новости.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв украинской «грязной бомбы» может спровоцировать развитие самых страшных болезней.