🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 октября, на растущей Луне важно реализовывать сокровенные мечты. Пусть даже если они совсем не грандиозные. Старайтесь прислушиваться к тому, что говорят люди. Пользуйтесь моментом: творите для себя и во имя высшего блага.

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♈ Овен

Все, что вам нужно, и все, что вы хотите, найдет вас именно в тот момент, для которого это предназначено. Нет необходимости заниматься энергичной игрой в перетягивание каната. Нет необходимости повторять историю трагедии и убеждать себя, что дальше все пойдет под откос. Вместо этого вы хотите дать себе шанс поверить в невозможное и довериться Вселенной, которая встретит вас там. Мантра «Не гонись, а тянись» поможет вам оставаться в энергии чудес.

Космический совет: не гонитесь ни за чем, привлекайте энергию.

♉ Телец

У всех нас есть свои суждения и предубеждения, Телец. У всех нас есть вещи, которые нам нравятся и не нравятся в других людях. Но когда мы выходим в мир со своими предвзятыми представлениями, мы не можем встретить других такими, какие они есть, или понять, что ими движет. Итак, для сегодняшней медитации практикуйте открытость. Послушайте то, что говорят люди, прежде чем делать поспешные выводы. Наденьте свою самую обезоруживающую улыбку. Если судить по признакам, вы можете завести новых друзей и обнаружить более глубокие связи.

Космический совет: практикуйте активное слушание.

♊ Близнецы

Если бы мы все всегда и во всем соглашались, у нас никогда бы не возникло проблем с ростом. Нам никогда не придется смотреть на мир по-другому, что, в свою очередь, будет препятствовать нашему росту. Это то, с чем вы бы полностью согласились, не так ли, Близнецы? Эта глава вашей жизни посвящена уважению. Все в вашей жизни происходит по какой-то причине. Это то, за что вы безмерно благодарны сегодня.

Космический совет: пришло время смириться со своей неординарностью.

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♋ Рак

Вы не жертва, Рак. Вы отвечаете за то, как все происходит в вашей реальности. Ваша душа выбрала эти переживания как способ сжечь тяжелый кармический багаж, который вы несли на себе многие жизни. Хорошо, что вы благословлены силой излечить свою боль. Полюбите процесс перерождения и знайте, что вам дадут лекарство, необходимое для исцеления.

Космический совет: обстоятельства позволяют вам избавиться от прошлого багажа.

♌ Лев

Вам может казаться, что вы едете бесконечно, не зная, куда вас ведет дорога. Но это далеко не так, Лео. Новолуние приносит с собой напоминание о том, что вы находитесь в эпицентре быстрых перемен, и желаемое место назначения уже совсем близко к вам. Итак, войдите в энергетическое поле чудес, продолжая работать. Что-то подсказывает, что скоро вы доберетесь до вершины.

Космический совет: пункт назначения находится за углом от вас.

♍ Дева

Правда в том, что будущее всегда неопределенно. Мы никогда не знаем, что это принесет с собой, независимо от того, сколько планов мы построим. Единственное, над чем мы имеем власть, — это наше настоящее. Поэтому спросите себя, что вам нужно сделать сегодня, чтобы выбраться из мрачной ситуации. Два слова, которые вы должны запомнить сейчас и до конца недели: контроль везде.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать прямо сейчас.

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♎ Весы

Что, если вы потеряли то, что любили, Весы? А что, если траектория вашей жизни привела вас в разные места? У вас нет причин серьезно переживать. Новолуние в Скорпионе обещает углубить эту прекрасную связь. Таким образом, это время любить и быть любимым. Сдаться алхимии любви и знать: то, что принадлежит тебе, всегда будет твоим, несмотря ни на что.

Космический совет: делайте то, что считаете правильным.

♏ Скорпион

Сегодня вы чувствуете себя в тюрьме. В плену жизни, которую вы создали для себя. Вы — человек, заключенный мечтами, которые нашли способ проявиться в физическом. Не позволяйте себе разочароваться, Скорпион. Не теряйте веру в таинственные силы. Знайте, что Вселенная держит зеркало. Зеркало, которое помогает вам распознать то, что больше не соответствует вашему росту.

Космический совет: откажитесь от того, что больше не служит на пользу.

♐ Стрелец

Теперь вы ясно видите, как божественный план всегда работал в вашу пользу. Как Дух должен был устранить определенные вещи, людей и места, которые мешали вашей эволюции и росту. Сегодня вы движетесь в пространство позволения и пространство доверия. Вы принимаете свой опыт в земном царстве со всеми его красками и всеми его оттенками. Вы находитесь в хорошем месте, Стрелец, и вы верите, что все будет только улучшаться, когда вы будете двигаться вперед и вперед.

Космический совет: «принятие» — ваше слово силы.

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♑ Козерог

Проблема в том, что нас воспитали с верой в то, что наше достоинство прямо пропорционально тому, как много мы делаем для других. В результате мы склонны сосредотачиваться на том, чтобы отдавать, и забываем получать взамен. Сегодня вас просят понаблюдать за тем, как это повествование проявляется в вашей жизни, чтобы вы могли перекалибровать весы по-своему. Просто напоминание: вы достойны любви, заботы и привязанности, которыми вы так свободно делитесь с теми, кто в вашей жизни, красавица.

Космический совет: позвольте себе получать столько, сколько отдаете.

♒ Водолей

Если бы они хотели появиться, то давно бы это сделали. Если бы они хотели быть рядом с вами, никакая сила в мире не смогла бы удержать их от вас. Пришло время признать эту ситуацию такой, какая она есть. Пришло время вернуть свою силу и сделать то, что поддерживает ваш рост и эволюцию. Если расстановка приоритетов над собой требует от вас некоторой дистанции, так тому и быть. Так и быть.

Космический совет: верните свою силу через боль.

♊ Рыбы

Старые ключи не открывают новые двери. Повторяем: старые ключи не открывают новые двери. Что-то подсказывает, что уступка своим низменным желаниям приведет только к хаосу и суматохе. Вместо этого вы должны помнить о своей силе и потенциале. Вспомните все способы, которыми вы преобразились, и всю работу, которую вы проделали над собой. Установление здоровых границ там, где это необходимо, — это первый шаг к тому, чтобы вернуть себе свою силу.

Космический совет: не поддавайтесь низменным желаниям.

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