Что вовремя сеешь, дает обещанный урожай: китайский совет дня на среду, 26 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 26 октября?

В среду ожидается много новостей. Они будут сыпаться отовсюду — из СМИ, от родных, друзей, знакомых. Стоит заранее подготовиться к этому информационному потоку, тем более что не факт, что все новости будут хорошими.

Совет дня: планируйте на среду дела, которые в будущем могут привести вас к долгоиграющему процветанию. Начало нового проекта, переговоры с потенциальными партнерами, поиск нового жилья — делайте все, что преумножает вашу силу и богатство.

Предостережение дня: не берите в среду кредитов, не начинайте судебные процессы, диеты и долгое лечение. Есть вероятность, что последствия этих дел затянутся на долгое время.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.