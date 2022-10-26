Что вовремя сеешь, дает обещанный урожай: китайский совет дня на среду, 26 октября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 359

Неожиданное развитие ситуации не должно пугать сегодня: во всем есть тайный смысл.

Что вовремя сеешь, дает обещанный урожай: китайский совет дня на среду, 26 октября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 26 октября?

В среду ожидается много новостей. Они будут сыпаться отовсюду — из СМИ, от родных, друзей, знакомых. Стоит заранее подготовиться к этому информационному потоку, тем более что не факт, что все новости будут хорошими.

Совет дня: планируйте на среду дела, которые в будущем могут привести вас к долгоиграющему процветанию. Начало нового проекта, переговоры с потенциальными партнерами, поиск нового жилья — делайте все, что преумножает вашу силу и богатство.

Предостережение дня: не берите в среду кредитов, не начинайте судебные процессы, диеты и долгое лечение. Есть вероятность, что последствия этих дел затянутся на долгое время.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

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