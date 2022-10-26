FP: Иран и Саудовская Аравия поддерживают Россию и хотят «поставить США синяк под глазом»

Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию и этим ослабляют позиции США на Ближнем Востоке. О «дружбе» двух стран против Вашингтона заявили авторы издания Foreign Policy, подтвердив свои предположения интервью с сотрудниками Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и Чинцией Бьянко.

Как отмечается в статье, Эр-Рияд и Тегеран зачастую занимают противоположные стороны, высказывают разные мнения относительно политических и военных конфликтов, но в этот раз согласились ради взаимной выгоды. Обеим странам взаимодействие с Москвой полезно, оно позволит эффективнее сопротивляться давлению Запада и укреплять свое влияние.

«Эр-Рияд и Тегеран соперничают почти во всем, но вместе поддерживают военные усилия России, чтобы поставить Вашингтону „синяк под глазом“», — сказано в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что Штатам стоит пересмотреть собственные «парадигмы мышления», строящиеся на позиции исключительного превосходства, американской гегемонии на Ближнем Востоке. Так, полагают обозреватели, будет проще принять действительность «все более многополярного мирового порядка».

Если Иран в статье обозначается как давний враг Штатов с соответствующим отношением к государству, то Саудовская Аравия представляется неким разочарованным бывшим другом. Многолетнее сотрудничество в нефтяной отрасли и сфере безопасности было разрушено рядом решений администраций экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа. Ценности пересмотрены, и теперь Вашингтону не стоит рассчитывать на лояльность Эр-Рияда — страна озабочена в первую очередь собственными стратегическими интересами.

Прежде представитель американского Госдепартамента Дженнифер Гавито выразила обеспокоенность из-за «углубления альянса» России и Ирана. В частности, указывалось на недавние поставки иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Москвой на полях спецоперации на Украине. Власти США полагают, что Тегеран планирует передать РФ также ракеты класса «земля-земля».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд открыто смеется над президентом США Джо Байденом.