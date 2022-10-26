Уже началась? Эксперт назвал главные признаки третьей мировой войны

Ради ослабления России, полагают специалисты, США готовы на все.

Третья мировая война уже началась, уверен обозреватель издания Al Mayadeen Ахмад Хадж Али. В своей статье он назвал доказательством этой теории размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США «Кричащие орлы». Сегодня, считает эксперт, уже неважно, кто виноват в российско-украинском конфликте, так как цели глобального противостояния несколько иные.

«Речь идет о дислокации 4700 американских солдат из ее состава (Из состава „Кричащих орлов“. — Прим. ред.) под предлогом участия в беспрецедентных военных учениях. К тому же командир дивизии заявил о готовности пересечь территорию Украины в случае эскалации конфликта», ― пояснил он.

Кто запустил эскалацию ситуации на Украине, отмечает Хадж Али, рассуждать поздно и бессмысленно. Действительно важны для Штатов и Великобритании не справедливость, а достижение собственных политических целей путем устранения соперника. Обозреватель уверен: Вашингтон и Лондон стремятся ослабить Россию, разрушить европейскую экономику и переместить промышленный и экономический капитал в Штаты.

Взрывом трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», продолжает эксперт, американцы хотели лишить своих европейских «партнеров» выгоды от дешевого российского природного газа на долгие годы. Он не исключает, что именно по этой причине Запад недавно упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в признании ответственности за взрыв на Крымском мосту. Его «руководители» ждали обвинения в провокации в адрес Москвы.

«В свете всего этого участники европейского кукольного хора одобрительно качают головами и подтверждают, что это русские взорвали Крымский мост, они же собираются взорвать Каховскую ГЭС, и они планируют применить ядерное оружие или „грязную“ ядерную бомбу. Однако происходящее — это не начало глобального конфликта, а скорее опасный путь, на который американцы спланировали много лет назад», — пишет обозреватель.

Хадж Али уверен: если бы РФ не начала собственную военную операцию на Украине, пришлось бы вскоре отражать атаки националистов, подступивших со стороны Крыма и Донбасса.

Ранее 5-tv.ru оценил вероятность применения «грязной бомбы», создающейся Киевом для провокации в адрес России.