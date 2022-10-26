«Сумасшедшая»: отдых в Турции обернулся для Фриске громким скандалом

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 339

Наталья Фриске заявила о скандале с туристкой из Марокко на турецком пляже

«Сумасшедшая»: отдых в Турции обернулся для Фриске громким скандалом

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Не все заграничные поездки проходят весело, иногда встречаются исключения из правил.

Сестра Жанны Фриске сообщила о конфликте с туристкой на пляже. Наталья наконец вырвалась в заграничный отпуск вместе с шестимесячной дочерью и папой Владимиром Борисовичем. Однако впечатление от отдыха испортила неприятная ситуация с другой отдыхающей.

Наталья объяснила, что в ее отеле живет странная женщина с маленьким ребенком, которая постоянно соревнуется с Фриске за почетное место на пляже. Сначала обе путешественницы молча презирали друг друга, но в последний раз дело дошло до словесной перепалки.

«Мы вчера заняли место как обычно с утра пораньше. Я сходила, бросила полотенце. Одна марокканская дама преследует нас уже не первый день. Куда я — туда и она с ребенком. Я только обустрою все для Луны, она — раз и место занимает. Я думаю: «Ну и на здоровье». А вчера я к ней спокойно подошла и сказала, что здесь были мои полотенца. Она начала орать: «Ты сумасшедшая! Уйди отсюда, это мое место», — приводит слова Натальи издание 7Дней.ru.

К слову, у отца звезды не удалось стать свидетелем скандала. Сейчас звездный папа лежит с простудой. Фриске рассказала, что Владимир Борисович выпил слишком много холодного и его горло разболелось. Наследница уже нашла необходимые лекарства для него и надеется на скорейшее выздоровление отца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сестра Фриске обругала астролога за хайп на смерти Жанны.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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