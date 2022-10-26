Потеря мужа и эмиграция: что стало со звездой фильма «В бой идут одни «старики»

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Анна Свотина
Анна Свотина 7 324

Актриса Ольга Матешко пережила трагическую смерть мужа и ведет закрытый образ жизни

Потеря мужа и эмиграция: что стало со звездой фильма «В бой идут одни «старики»

Фото: Кадр из сериала "Гвардия-2"

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Жить за границей звезда советского кино долго не смогла и вернулась на родину, в Киев.

Роль капитана Молчановой из фильма Леонида Быкова «В бой идут одни «старики» для актрисы Ольги Матешко стала ключевой. Образ очаровательной летчицы полюбился миллионам советских зрителей. После легендарной военной драмы, которая принесла актрисе всесоюзную известность, звезда продолжила сниматься в кино. Но ни одна из ее ролей не превзошла образ пилота ночного бомбардировщика.

Единственным спутником в ее жизни был кинооператор и режиссер Александр Итыгилов. Именно он снял знаменитый фильм «Как закалялась сталь» о судьбе Павла Корчагина. Свои отношения они узаконили в браке, в котором у пары родился сын Александр. Наследник выбрал творческий путь по примеру звездных родителей и стал кинорежиссером.

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Жизнь Ольги Матешко текла спокойно и по-женски счастливо. Она много работала, не отказывалась от даже самых мелких, эпизодических ролей. Каждое ее появление в кадре было ярким и запоминающимся. Привычный уклад жизни разрушился после трагедии в семье.

Александр Итыгилов работал на съемочной площадке «Это мы, Господи!» рядом с зоной отчуждения Чернобыльской АЭС в 1989 году. Группа использовала пиротехнику, и вместе с землей в воздух взлетала радиоактивная пыль, осевшая в почве после ЧП на станции, передает подробности StarHit.ru. За шесть месяцев съемок рядом с зараженным Чернобылем Итыгилов получил огромную дозу облучения. Муж Матешко «сгорел» от саркомы легких за несколько месяцев.

Трагическую смерть супруга Ольга Матешко смогла пережить лишь благодаря сыну и работе. Она продолжила сниматься в кино, и однажды приняла предложение приехать в Америку в составе одной киноделегации. После двух недель за границей актриса решила остаться в Штатах. Эмиграция звезды длилась почти десять лет, больше она не выдержала. Тоска по сыну и дому вернули ее в родной Киев.

Она все также снимается в кино и сериалах, в том числе в лентах своего талантливого сына Итыгилова-младшего. О личной жизни Ольга Николаевна не распространяется. В одной из бесед с журналистами она не многословно упомянула, что в ее жизни есть мужчина и делиться подробностями о нем не собирается. Стальная выдержка капитана Молчановой и здесь не подвела.

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