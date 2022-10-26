Бракоразводный процесс — дело тонкое. Совместные вложения или общие дети не играют ключевой роли. Как женщине не остаться «на улице» после разрыва с супругом?

Вступая в брак, никому не хочется допускать мысль, что этот союз может закончиться разводом, и как следствие, разделом имущества. Однако такие моменты необходимо учитывать, чтобы в случае разрыва семьи одна из сторон не осталась «на улице». Возможно ли разделить имущество, если собственник, к примеру, муж? Нюансы бракоразводного процесса разобрал портал Сибкрай.ru.

В каких случаях имущество не получится разделить?

Однозначным ответом будет — все варианты, в которых оно принадлежит лично мужу. Во-первых, если оно было куплено до брака или в сам период брака для покупки использовались деньги, заработанные до него. И совершенно неважно, проживали ли в квартире общие дети или жена спонсировала ремонт. При разводе квартира достанется мужу.

Во-вторых, если имущество было приобретено на средства от продажи другого личного имущества. К примеру, если муж продал старую машину и купил новую, на которой ездит жена. В случае развода эта машина останется при мужчине.

В-третьих, стоит учитывать и такой вариант, как безвозмездные сделки. Это наследство, приватизация, дарение. В таком случае жена не может претендовать на имущество супруга.

Что же можно разделить?

И снова ответ прост — все, что было нажито во время брака. И неважно, сколько личных средств вложила супруга. Женщина могла находиться без работы и заниматься воспитанием детей, а мужчина оплачивал кредит за дом и купил машину. При разводе все это будет разделено ровно пополам. Если партнер не желает делиться — подается заявление в суд.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение адвоката о том, что важно знать о продаже недвижимости.