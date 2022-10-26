Поступок труса: уход Милохина шокировал тренеров и судей «Ледникового периода»

Чемпионке мира Евгении Медведевой срочно ищут нового партнера.

Уход Дани Милохина из шоу «Ледниковый период» стал полной неожиданностью для судей, тренеров и организаторов. Все сошлись во мнении, что так поступать нельзя — в спорте это проявление трусости.

Горячо на этот счет высказалась Татьяна Тарасова, главный арбитр проекта и заслуженный тренер СССР.

«Для всех его решение неожиданное. Так поступать не по-мужски и абсолютно непрофессионально. Нас учили, что бегать нужно до конца. На тебя завязан человек. Не простой человек, а Женя Медведева», — заявила она изданию «Чемпионат».

Автор шоу Илья Авербух не стал скрывать, что тоже шокирован поступком Милохина. Тем более что все шло по плану: готовился очередной номер, тиктокер на последней тренировке был в хорошем расположении духа и не показывал виду, что куда-то планирует улететь.

«Отчасти для нас это было шокирующей историей. После вечерней тренировки, которую мы провели в очень хорошем настроении, для Дани были сделаны все номера. Утром мы узнали, что после тренировки он, видимо, отправился в аэропорт и улетел. Сложно давать комментарии, потому что, наверное, для меня и для Жени это является определенным шоком. Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и самого партнера присутствовала всегда. У меня в голове этот поступок не укладывается, однако, Даня его совершил, он принял свое решение», — отметил Авербух в беседе с » РБК Спорт».

Удивил своим поведением Милохин и Александра Жулина. Тренер назвал блогера своеобразным парнем, со своим видением. Однако никаких предпосылок для его ухода из «Ледникового периода» он тоже не заметил. Тем более что у молодго человека все достаточно хорошо получалось на льду.

«Не было никаких предпосылок, но раз он сделал такое заявление, думаю, оно было взвешенным. Значит, ему стало неинтересно. Он своеобразный парень: захотелось — ушел. У него свое видение. Может, ему было недостаточно интересно участвовать или был финансовый вопрос. Причем не скажу, что он плохо работал, как раз наоборот, очень хорошо. Как спортсмен он выдерживал нагрузки. Мне было с ним легко, Даня мне понравился», — прокомментировал Жулин Sport24.

О неожиданном уходе Дани Милохина из проекта стало известно 26 октября. Тиктокер официально никому не объявлял о своем решении. Шоу он покинул неожиданно и по-английски, укатив в солнечный Дубай. Причем все до последнего надеялись, что Милохин это не всерьез и ждали его возвращения. Но напрасно — блогер не пошутил и подтвердил это на своей странице в Instagram. Главным аргументом знаменитости стало отсутствие мотивации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Никита Михалков считает Милохина недалеким.