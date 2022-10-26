Из-за болезни знаменитость больше не снимается в кино. А главной причиной, подкосившей его здоровье, называет, лекарства. Так ли это на самом деле?

Антибиотики не могли подкосить здоровье звезды фильма «Виват, Гардемарины!» Михаила Мамаева - токсическое поражение печени у актера вызвали другие причины. Их в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru озвучила терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина.

«Токсическое поражение печени из-за антибиотиков на самом деле ну практически невозможно, потому что мы их принимаем в терапевтических дозировках, не превышая, но и следим за длительностью приема», — рассказала врач.

Она отметила, что к поражению органа приводит целое сочетание факторов и один из них — коронавирус, которым в тяжелой форме ранее переболел Мамаев.

«Во-первых, сам коронавирус, как мы уже хорошо знаем, вызывает повреждение органов желудочно-кишечного тракта, нарушает их работу и в первую очередь приводит к нарушению функции печени, это мы видим по анализам крови. Именно поэтому просим сдавать печеночные показатели и на фоне течения самого коронавируса, и через две-три недели после полного выздоровления. Это необходимо для оценки последствий болезни», — пояснила доктор.

Вместе с этим, обратила внимание гастроэнтеролог, во время коронавируса человека лечат не только при помощи антибактериальной терапии. Особенно в амбулаторных условиях. В этом случае подключают и противовирусные лекарства, и препараты для улучшения состояния органов дыхания, и многие другие.

«Плюс повреждение органов желудочно-кишечного тракта самим вирусом. Вот оно и может приводить к развитию осложнений и, в частности, токсического гепатита», — заключила терапевт.

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