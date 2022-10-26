«Чем бы дитя ни тешилось»: Борисова резко оценила скандал с Данилко во Львове

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 391

Телеведущая Борисова прокомментировала инцидент с Данилко в ресторане Львова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Keltik; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Создатель образа Верки Сердючки вляпался в русофобский скандал на родине.

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала инцидент с украинским певцом Андреем Данилко, которого во Львове хотят оштрафовать за исполнение песен на русском языке в одном из местных ресторанов.

Российская телезвезда заявила, что не видит ничего удивительного в ситуации с Данилко, так как Львов известен своей ненавистью ко всему русскому. При этом Борисова дала понять, что ей безразлична судьба украинского исполнителя, поскольку ей в принципе не интересно то, что происходит на Украине.

«Львов вообще крайне враждебно настроен. Это один из самых нацистских и националистических городов. Там просто ненависть к русским. Я считаю, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Лишь бы они нас в покое оставили. Поэтому пусть штрафуют», — заявила телеведущая в комментарии 5-tv.ru.

До этого стало известно, что Данилко грозит штраф за выступление на русском языке в одном из ресторанов города Львова. Накануне артист исполнил там российский репертуар во время свадебного банкета. Причем ему с удовольствием подпевали и гости праздника.

Кадры с банкета быстро облетели соцсети, после чего разразился скандал. Разбираться с Веркой Серрдючкой планируют аж на областном уровне, причем отвечать придется и артисту, и ресторану, который допустил оплошность.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Андрей Данилко, ставший звездой благодаря женскому образу Верки Сердючки, так и не создал семью.

+3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
61.36
-0.07 61.57
1.11
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 октября

Последние новости

17:05
«Дураки!» — Богомолов прокомментировал слухи про обыски в его квартире
16:53
«Закономерный итог»: нумеролог предсказала судьбу Собчак после побега из России
16:45
Комедия на двоих: Игорь Бочкин и Олеся Железняк сыграли позднюю любовь в Ленкоме
16:28
Опять с протянутой рукой: Украина просит у ЕС и Штатов улучшенное оружие
16:14
Кто выключил свет? В центральной части Украины повреждены энергообъекты
16:08
«Они не боги»: Сергей Соседов защитил Анну Большову в истории со смертельным ДТП

Сейчас читают

Врач Кашух рассказала, кому опасно закаляться
Запрещенный в Латвии Газманов не может вывезти сокровища из квартиры в Юрмале
Десять признаков того, что вашему мозгу нужен отдых
Евгения Медведева ответила бросившему ее на "Ледниковом периоде" Милохину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика