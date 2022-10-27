Жителей Шахтерска в ДНР эвакуируют из-за мощного пожара после атаки ВСУ

Жителей Шахтерска в Донецкой народной республике эвакуируют из-за мощного пожара после атаки со стороны Вооруженных сил Украины. В результате удара со стороны укротеррористов загорелись цистерны с топливом, расположенные у железнодорожной станции, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что пока эвакуировали людей, проживающих в домах в непосредственной близости к месту пожара. По предварительным данным, пострадавших после атаки ВСУ нет. Детали случившегося уточняются.

В социальных сетях, а также Telegram-каналах очевидцы публикуют ужасающие кадры адского пламени, которое вырывается из горящих цистерн. На месте работает не одна бригада МЧС. К месту происшествия, в частности, выехал пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части Иловайска.