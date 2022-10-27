В Шахтерске в ДНР ликвидировали горение цистерн после атаки ВСУ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 75

В результате очередной диверсии укротеррористов загорелись более десяти цистерн. Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать.

В Шахтерске в ДНР ликвидировали горение цистерн после атаки ВСУ

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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В Шахтерске Донецкой народной республики ликвидировали горение цистерн после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили представители регионального МЧС.

Известно, что в результате очередной диверсии укротеррористов загорелись более десяти цистерн с опасным содержимым. Жителей близлежащих домов пришлось немедленно эвакуировать. К счастью, благодаря профессионализму спасателей, удалось избежать возможного взрыва на объектах.

По предварительным данным, в результате атаки ВСУ пострадавших и погибших нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Шахтерска, где горели цистерны.

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