В Шахтерске в ДНР ликвидировали горение цистерн после атаки ВСУ

В Шахтерске Донецкой народной республики ликвидировали горение цистерн после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили представители регионального МЧС.

Известно, что в результате очередной диверсии укротеррористов загорелись более десяти цистерн с опасным содержимым. Жителей близлежащих домов пришлось немедленно эвакуировать. К счастью, благодаря профессионализму спасателей, удалось избежать возможного взрыва на объектах.

По предварительным данным, в результате атаки ВСУ пострадавших и погибших нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Шахтерска, где горели цистерны.