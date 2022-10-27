Медленная черепаха быстрого зайца переживет: китайский совет дня на четверг, 27 октября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 275

День благоприятен для новых начинаний. Но не исключены и неожиданные сюрпризы. Будьте готовы ко всему!

Медленная черепаха быстрого зайца переживет: китайский совет дня на четверг, 27 октября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 27 октября?

В четверг день будет тянуться медленно-медленно. Кто-то запаникует, подумав, что силы покинули его, а кто-то облегченно вздохнет, устав от беготни накануне. Правда в том, что этот день скрывает в себе не покой, а задержки и препятствия в делах.

Совет дня: посвятите четверг отдыху и рутине. Так вы сможете спокойнее реагировать на потенциальные форс-мажоры, опоздания и трудности с взаимопониманием с людьми.

Предостережение дня: не начинайте в четверг любые соревнования. Энергии дня будут препятствовать любой победе — все будет сводиться в ничьей.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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