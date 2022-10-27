Водитель иномарки на полной скорости влетел в подростков

В британском городе Лестер в группу подростков влетел автомобиль. Водитель не справился с управлением. Погибла 14-летняя девочка, еще один ребенок серьезно пострадал.

На место инцидента тут же прибыла полиция и медики, дорогу перекрыли. Сейчас выясняют, что могло стать причиной трагической аварии.