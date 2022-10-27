Власти Севастополя сообщили об атаке дрона на Балаклавскую ТЭС

Беспилотник атаковал Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) минувшей ночью. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развозжаев. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. Между тем есть серьезные разрушения.

Губернатор субъекта отметил, что после атаки БПЛА загорелся один из трансформаторов ТЭС. Известно, что на нем проводились профилактические работы, и он был временно выведен из строя.

К месту ЧП после сигнала незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Открытого горения они уже не застали.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.