Власти Севастополя сообщили об атаке дрона на Балаклавскую ТЭС

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 136

Губернатор региона Михаил Развозжаев раскрыл детали случившегося.

Власти Севастополя сообщили об атаке дрона на Балаклавскую ТЭС

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Беспилотник атаковал Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) минувшей ночью. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развозжаев. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. Между тем есть серьезные разрушения.

Губернатор субъекта отметил, что после атаки БПЛА загорелся один из трансформаторов ТЭС. Известно, что на нем проводились профилактические работы, и он был временно выведен из строя.

К месту ЧП после сигнала незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Открытого горения они уже не застали.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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