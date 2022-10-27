МИД РФ: используемые на Украине спутники США могут стать целями для удара

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 225

В последнее время Запад приобрел странную привычку — использовать технологии для научных исследований в военных целях.

МИД РФ: используемые на Украине спутники США могут стать целями для удара

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Если Соединенные Штаты Америки (США) продолжат задействовать частные спутники для эскалации конфликта на Украине, то у России будут законные основания ударить по ним. Соответствующее заявление сделал заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов в ходе своего выступления на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

В первую очередь он подчеркнул, что в последнее время на территории Незалежной была замечена опасная тенденция. Дело в том, что Штаты используют механизмы гражданской инфраструктуры в космосе не для научных исследований, а в военных целях. Константин Воронцов уточнил, что имеет в виду и коммерческие спутники.

«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей», — отметил представитель министерства.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что США используют Украину как таран против России и полигон для военно-биологических экспериментов.

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