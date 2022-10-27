Лечебная амброзия: как яблочный уксус помогает быстро избавиться от простуды

Есть несколько способов применения средства, которые помогут встать на ноги.

Как яблочный уксус помогает быстро избавиться от простуды рассказал портал Сибкрай.ru. Подчеркивается, что при использовании яблочного уксуса помогает витамин C и пробиотики, что важно для скорейшего выздоровления. Они — ключевая составляющая в укреплении нашего иммунитета. В особенности хорошо, если уксус нефильтрованный, поскольку содержание в нем пробиотиков будет самым большим.

Также средство разжижает слизь, расслабляя дыхательные пути и уничтожая вирусы. Данная проблема часто сопровождает простуду. Уксус уничтожит микроорганизмы, вызывающие недуг и быстрей облегчит дыхание.

Специалисты отмечают, что теплую воду с яблочным уксусом нужно готовить несколько раз в день, а именно два или три раза выпивать смесь. Кроме того, ею рекомендуется полоскать горло. Для этого используется соотношение 1:1. После процедуры важно прополоскать зубы водой. Она повторяется, пока боль в горле не пройдет. Помимо всего прочего, полезно вдыхать запах яблочного уксуса. Необходимо смочить в нем чистый кусок ткани и приложить к груди.

«Медленно вдохните. Если в дыхательной системе скопилось много слизи, этот метод с успехом может заменить ингаляции над паром из-за сильного запаха уксуса», — порекомендовали авторы.

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