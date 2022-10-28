Платите за все: как россияне становятся жертвами коммунального мошенничества

Юристы призывают проверять всевозможные квитанции перед тем, как их оплачивать. Возможно, ваши деньги «улетят» в никуда.

В Петербурге сотни людей стали жертвами коммунального мошенничества. В платежках нередко спрятана графа за услуги телевизионного провайдера, даже если жильцы не являются его абонентами. Расчет на тех, кто платит не глядя — в таком случае людей автоматически подключают к услуге. Даже тех, у кого нет кабельного телевидения. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин разбирался, что делать в подобной ситуации, и насколько это законно.

Когда деньги утекают

Татьяна сильно удивилась, когда после отпуска в почтовом ящике обнаружила квитанции от нового провайдера. Подумала — это какая-то ошибка. Она уже платит за кабельное телевидение: в общей квитанции за жилищно-коммунальные услуги есть отдельная строка.

Двойные счета отказались оплачивать многие жители этого петербургского микрорайона. А за что платить? Если договор с компанией они в глаза не видели. Но провайдер продолжал присылать квитанции, а неплательщикам — начислять пени и даже грозить судом и коллекторами.

«Я им говорю, представьте договор, который я с вами заключал. Они говорят, что это управляющая компания, что было собрание жильцов, где был протокол, по протоколу они начали оказывать услуги», — заметил один из местных жителей.

Провайдер действительно ранее заключил договор с управляющей компанией, люди тогда стали оплачивать строку «телетрансляция» в общей коммунальной платежке, но деньги с жителей до поставщика услуг перестали доходить из-за нерадивой управляющей компании. И объяснимым решением у провайдера было расторгнуть договор с коммунальщиками и оказывать услугу жителям напрямую.

«С июля 2022 года начисления в квитанциях ЖКХ ЕИРЦ „Петроэлектросбыт“ по услуге „Телетрансляция“ являются незаконными. Оплату необходимо производить по счету, который абоненты получают от „Ростелекома“», — отмечалось в заявлении пресс-службы «Ростелеком».

Но в управляющей компании заявляют, счета нового провайдера не действительны.

«Они не должны оплачивать», — удивилась директор жилкомсервиса № 1 Галина Соколова.

В этой истории крайними оказались жители, которые вообще не причем. Запутавшись в квитанциях некоторые из них и правда стали оплачивать все счета, чтобы не оказаться в должниках. Но юристы советуют не торопиться, а жаловаться в надзорные органы, но прежде всего надо написать претензию провайдеру.

«Это нарушает ваши права потребителя. Выставляя квитанции с долгом, они вводят вас в заблуждение: договор с вами не заключен, и данные начисления некорректны», — заметил юрист Юрий Смирнов.

Но стоит только оплатить счет и жаловаться будет бессмысленно.

«Специалисты говорят если вам пришла квитанция за оплату услуг телевидения это не означает что вы абонент, им вы становитесь после того как оплатите квитанцию и не важно, есть ли у вас телевизор или нет», — рассказал журналист.

Впрочем, на сторону потребителей встают арбитражные суды. Служители Фемиды считают, что заключать договор без письменного согласия можно, но не в случае между операторами связи и потребителем. Юрист по образованию, Иван, когда получил счет, не стал ничего оплачивать. Тем более кабельного телевидения у него вообще нет. Он даже заказал независимую экспертизу, и доказал, что сигнал по кабелю в его квартиру не поступает.

«Я обратился в полицию, ОБЭП, Роспотребнадзор. Немного пошумев, мы смогли добиться справедливости. Мне сделали перерасчет», — пояснил мужчина.

Принципиальному Ивану вернули его деньги — чуть больше пятисот рублей. И теперь он считает, что на деле доказал — даже в таком противостоянии клиент всегда прав.