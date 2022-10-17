В Москве арестовали троих фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

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Анна Свотина
Анна Свотина 385

Басманный суд Москвы отправил под арест троих фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

В Москве арестовали троих фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых будут находиться под стражей до 8 декабря.

Три фигуранта по делу о взрыве на Крымском мосту арестованы на два месяца. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Басманного суда Москвы.

«Суд постановил избрать в отношении Былина А. Г., Антипова О. А., Тяжелых Д. В. меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Арестованным Александру Былину, Олегу Антипову и Дмитрию Тяжелых выдвинуты обвинения по уголовной статье «Террористический акт». Ходатайство о заключении под стражу фигурантов было рассмотрено двумя днями ранее.

В причастности к взрыву на Крымском мосту симферопольский суд арестовал еще пятерых подозреваемых— Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злобу и Артура Терчаняна.

Ранее 5-tv.ru писал, что взорвавшуюся на Крымском мосту фуру могли отслеживать с помощью спутников.

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