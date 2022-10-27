Сечин заявил об абсурдности идеи Запада вырезать РФ из мировой экономики

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За подобными действиями стоит желание Соединенных Штатов сохранить свое влияние.

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Идея Запада вырезать Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна. Об этом заявил сегодня глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

Он также отметил, что введение потолков цен на российские энергоресурсы — это покушение на основы рынка и суверенные права страны. А стоит за подобными действиями желание Штатов сохранить свое влияние.

«Политика полностью уничтожила экономику. Энергетический рынок — наиболее яркая тому иллюстрация. Достигшее кульминации санкционное давление, которое теперь уже вылилось в диверсионную деятельность, в том, что произошло с газотранспортной системой, северным потоком, никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил», — заявил Сечин.

Игорь Сечин также отметил, что сегодня мир переживает глубинную трансформацию. Эти серьезные вызовы показывают, что многополярный мир является единственно верным путем развития человечества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Европа совершает энергетическое самоубийство.

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