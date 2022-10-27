Вплоть до вызова медиков: что нужно делать при резком скачке давления

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 351

Врач-терапевт Лишин: на скачки давления могут влиять стресс или физические нагрузки

Вплоть до вызова медиков: что нужно делать при резком скачке давления

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Одних измерений тонометром и народных методов недостаточно. Уверены, что лечитесь правильно?

Скачки давления могут быть спровоцированы самыми разными факторами: от физических нагрузок до серьезных заболеваний. Чтобы это не превратилось в серьезную угрозу здоровью, нужно вовремя обратиться к специалисту. Основные причины повышенных цифр на тонометре назвал «Вечерней Москве» врач-терапевт Виктор Лишин.

«В первую очередь это интенсивные воздействия на организм: стрессовый фактор или физические нагрузки. Существует два вида реакций на нагрузку: повышение давления и пульса. Это самая простая причина, почему может подняться давление. Возможно как одновременное повышение давления и пульса, так и что-то одно», — объяснил эксперт.

Хронические заболевания, по словам терапевта, тоже могут быть причиной нестабильного давления. Таким образом, из-за гипертонии, ишемической болезни сердца или сахарного диабета, может меняться внутрисосудистое давление. Влияние на кровоток может приводить к резкому подъему артериального давления.

Врач отметил, что давление может «скакнуть» не только из-за сердца. Часто причинами становятся боли в шее, заболевания легких, почек или печени.

Лишин отметил, что 30% людей никак не ощущают на себе изменение давления, а ведь часто скачки могут сопровождаться головными болями, кровью из носа, тошнотой, головокружением и даже жжением в области груди. Терапевт предостерег, что возникшие проблемы необходимо правильно лечить.

«В первую очередь необходимо измерить давление. Успокоиться, сесть на стул, попить жидкости. Если скачок связан со стрессом — использовать успокоительные», — рассказал врач и отметил, что перед приемом лекарственных препаратов нельзя пренебрегать консультацией специалиста.

Виктор Лишин заключил: если через час после приема медикаментов давление не падает, а, наоборот, продолжает расти, то нужно вызвать «скорую помощь». Если вы все чаще прибегаете к помощи тонометра, то необходимо искать причину и лечить ее со специалистом.

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