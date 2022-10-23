Свет мой, зеркальце: какие болезни можно определить по лицу

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 127

Каждый человек должен обращать внимание на различные изменения на лице, ведь они могут подсказать, что необходимо организму.

Свет мой, зеркальце: какие болезни можно определить по лицу

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Лицо является важнейшим индикатором здоровья. Знающий человек может определить по лицу возможные проблемы в организме даже без похода к врачу. Такими мыслями поделился врач мануальной, физио- и рефлексотерапии, массажист Владимир Эни-Олорунда.

По словам врача, чем раньше будет обнаружено заболевание, тем выше шансы на успешное лечение. Поэтому необходимо внимательно присматриваться к своей внешности и обращать внимание на появляющиеся изменения.

В первую очередь надо обратить внимание на глаза. Желтизна на белках во многих случаях говорит о заболеваниях печени, желчного пузыря и камнях в мочевыделительной системе. Покраснения глаз говорят о конъюнктивите, усталости и нехватке сна. Об этом врач рассказал в беседе с МедикФорум.

Также необходимо брать в расчет коричневатые пятна — гиперфункции щитовидной железы, которые проявляются на щеках. Подобные изменения говорят о гормональных нарушениях. Если пятна становятся более яркими при воздействии солнца, то нужно сходить на консультацию к эндокринологу.

Румянец на щеках — признак купероза, аллергии, также щеки могут краснеть при повышенном давлении.

Губы — еще один важный индикатор при определении заболеваний. Если они часто трескаются в уголках, это свидетельствует о дефиците железа и витаминов группы В. Часто это симптом ослабленного иммунитета, который нуждается в поддержке. Если «заеды» не проходят в течение 14 дней, нужно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что неправильный прикус приводит к выпаданию зубов.

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