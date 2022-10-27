Путин о кровавой игре Запада: кто посеет ветер, тот пожнет бурю

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 122

Президент особо подчеркнул, что Россия не раз предлагала Западу помощь и сотрудничество, но протянутую руку «отшвырнули в сторону».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Запад в своих опасных играх по дестабилизации ситуации в мире «пожнет бурю». Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

В первую очередь глава государства отметил, что Запад в последнее время регулярно делает шаги по разжиганию конфликта на Украине.

«Они всегда играют на обострение, ничего нового в этом нет. Как мы видим сейчас, добавилось уничтожение общеевропейских газопроводов. Это вообще запредельная вещь, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий», — прокомментировал бесчинство Запада российский лидер и добавил, что Россия неоднократно предлагала выстроить сотрудничество по коллективной безопасности, но протянутая рука «отшвырнули в сторону».

Однако, подчеркнул Владимир Путин, в своей «опасной, кровавой игре» Запад посеет нужные плоды.

«Кто посеет ветер, тот пожнет бурю», — процитировал президент известную народную поговорку.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Владимира Путина о тенденции на отсутствие правил и ограничений для власть имеющих.

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