Путин о кровавой игре Запада: кто посеет ветер, тот пожнет бурю

Запад в своих опасных играх по дестабилизации ситуации в мире «пожнет бурю». Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

В первую очередь глава государства отметил, что Запад в последнее время регулярно делает шаги по разжиганию конфликта на Украине.

«Они всегда играют на обострение, ничего нового в этом нет. Как мы видим сейчас, добавилось уничтожение общеевропейских газопроводов. Это вообще запредельная вещь, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий», — прокомментировал бесчинство Запада российский лидер и добавил, что Россия неоднократно предлагала выстроить сотрудничество по коллективной безопасности, но протянутая рука «отшвырнули в сторону».

Однако, подчеркнул Владимир Путин, в своей «опасной, кровавой игре» Запад посеет нужные плоды.

«Кто посеет ветер, тот пожнет бурю», — процитировал президент известную народную поговорку.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Владимира Путина о тенденции на отсутствие правил и ограничений для власть имеющих.