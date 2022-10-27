Путин: Россия не считает себя врагом Запада

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 101

Глава государства подчеркнул, что при этом его новый, видоизмененный вариант никогда не будет принят Россией.

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

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Российская Федерация не считает себя врагом Запада, но именно традиционного его варианта. Об этом завил президент Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай, который проходит в Москве.

В первую очередь глава государства особо подчеркнул самостоятельность России.

«Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада», — сказал президент.

Однако, объяснил Владимир Путин, существует два вида Запада: традиционный и агрессивный. С последним Россия никогда не смирится.

«Есть два Запада — традиционный, прежде всего, христианских ценностей, с которым у нас общие корни и Запад агрессивный, космополитичный, выступающий орудием либеральных элит. С диктатом этого Запада Россия никогда не смирится», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ответе Владимира Путина на отмену Западом российской культуры и попыток убить свободную мысль.

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