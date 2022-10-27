Путин: Россия не считает себя врагом Запада

Российская Федерация не считает себя врагом Запада, но именно традиционного его варианта. Об этом завил президент Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай, который проходит в Москве.

В первую очередь глава государства особо подчеркнул самостоятельность России.

«Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада», — сказал президент.

Однако, объяснил Владимир Путин, существует два вида Запада: традиционный и агрессивный. С последним Россия никогда не смирится.

«Есть два Запада — традиционный, прежде всего, христианских ценностей, с которым у нас общие корни и Запад агрессивный, космополитичный, выступающий орудием либеральных элит. С диктатом этого Запада Россия никогда не смирится», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ответе Владимира Путина на отмену Западом российской культуры и попыток убить свободную мысль.