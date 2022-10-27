Зловещий знак или отражение действительности: почему нам снятся кошмары

Зачастую, говоря о снах, мы имеем дело с мозгом. Но что случается, когда в силу вступает душа?

Ночные кошмары — крайне пугающее и странное явление. В них мы заново переживаем давние события, встречаем людей, боремся за собственную жизнь, а иногда и видим будущее. 5-tv.ru поговорил с врачом-сомногогом Романом Бузуновым и психологом Константином Саркисяном чтобы понять, почему снятся кошмары и как сделать так, чтобы они не снились.

Сомнолог Роман Бузунов рассказал, что кошмар — это пугающий сон, который не забывается после пробуждения. В таких снах подсознание обычно напоминает о психотравмирующих ситуациях.

«Задача сновидений — проанализировать предыдущий опыт, принять решение, адоптироваться, выработать рефлексы, как действовать в будущем. Если человек нашел какое-то решение в этом кошмаре, то он для него теряет актуальность», — рассказывает сомнолог.

Бузунов отмечает, что бывают навязчивые кошмары, которые возникают после травмы или катастрофы. Эксперт также считает, что кошмары — это некая адоптация. Так наш мозг пытается принять какие-то предстоящие или прошедшие факты.

5-tv.ru / www.globallookpress.com / Sebastian Gabsch

Константин Саркисян отметил: обсуждая тему кошмаров, мы имеем дело с мозгом. По словам психолога, мозг отвечает за переработку информации, а кошмары — это проекция негатива.

«Есть еще второй момент, когда у человека слишком сильно развита интуиция, предчувствия, здесь уже в силу вступает душа. Она как-бы забегает вперед и видит то, чему она не дает оценку, но это может быть негативное событие», — отметил Сарксян.

Также психолог добавил, что люди могут видеть вещие сны. В таком случае человек должен понимать, что становится источником информации, которая идет «сверху». По словам Сарксяна, такие люди могут предотвратить предстоящую трагедию или уберечь себя.

«С этим вы уже ничего не сделаете. Вы можете только понять, не „как сделать, чтобы эти кошмары не видеть“, а что „я могу сделать с этой информацией“», — прокомментировал психолог.

Оба эксперта заключили, что зачастую сны отражают нашу повседневность, поэтому, чтобы видеть кошмары реже — надо стараться избегать негатива в жизни. Психологи считают, что травмы и стресс всегда будут находить отражение во снах. Но если мозг день за днем проигрывает травмирующую ситуацию, следует обратиться к эксперту.

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