Идеи националистов заключаются вовсе не в интересах народа.

Украинская сторона понесла большие потери в борьбе с российскими военнослужащими. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он отметил, что националисты продвигают на Украине свои идеи из-за собственной выгоды.

«Не идеи национализма, все очень примитивнее: ими движут экономические интересы и желания сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа. Украли, спрятали в западных банках и, чтобы обеспечить безопасность, делают все, что им Запад приказывает», — объяснил президент.

Глава государства отметил, что националисты упаковывают это в «экономическую обертку» и преподносят своему собственному народу, как борьбу за их интерес. При этом только Россия видит, что происходит на самом деле.

«Не жалеют и борятся с Россией до последнего украинца, потери там, местами, говорю об этом с сожалением — там потери бывают один к десяти, один к восьми, последнее время почти всегда один к семи, один к восьми, людей не жалеют совсем», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия видит смысла в ядерном ударе по Украине.