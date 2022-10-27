Путин заявил, что не видит смысла в ядерном ударе по Украине

Российская Федерация не видит никакого смысла в применении ядерного оружия против Украины. Об этом на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин.

Глава страны объяснил, что российское правительство не просто так обнародовала данные спецслужб о подготовке Киевом так называемой «грязной бомбы». Владимир Путин объяснил, что России известна локация производства этой бомбы и при помощи каких технологий она изготавливается.

«Загрузили, там, в „Точку-У“, подорвали где-то это устройство, сказали, что Россия нанесла ядерный удар. Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого. Ни политического, ни военного», — заявил президент.

Кроме того, российский лидер отметил намерение международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверить ядерные объекты Украины.

«Мы за! И как можно быстрее нужно это сделать, потому что мы знаем, что киевские власти делают все, чтобы замести следы подготовки. Они работают над этим», — объяснил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Владимира Путина о бредовых обвинениях России в обстрелах Запорожской АЭС.