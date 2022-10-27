И маневры не спасли: экипаж российского МиГ-31 уничтожил сверхзвуковой штурмовик ВСУ
Экипаж российского МиГ-31 уничтожил сверхзвуковой штурмовик ВСУ Су-24
Фото, видео: ©РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Самолет противника был распознан бортовой радиолокационной станцией. Ликвидировали Су-24 одним ударом.
Российская авиация в воздушном бою уничтожила украинский сверхзвуковой штурмовик Су-24. Самолет обнаружила бортовая радиолокационная станция нашего истребителя Миг-31.
Экипаж получил подтверждение с пункта управления и атаковал противника ракетой «воздух-воздух». Удар был нанесен на предельной дальности. Штурмовик попытался маневрировать, чтобы избежать попадания, но его это не спасло.
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