«Я просто хочу жить»: у солистки группы Nightwish Флор Янсен обнаружили рак

Онкология была обнаружена на ранней стадии. Но удастся ли певице сохранить грудь?

У солистки группы Nightwish Флор Янсен нашли рак груди. Медики сообщили страшные новости певице две недели назад. Ситуацию еще можно исправить, поэтому Ясен сообщила, что готовится к активному лечению.

41-летняя Флор Янсен рассказала о своем недуге в социальных сетях. По ее словам, онкология у нее была обнаружена в ходе планового осмотра, который она делает ежегодно. В тот день ничего не предвещало беды, но из больницы она вышла с ужасными новостями.

«Кажется, рак неагрессивный, он не распространился. Грудь я сохраню и после операции рассчитываю на полное выздоровление. В течение трех месяцев после операции потребуется лучевая терапия», — рассказала Янсен в интервью изданию NME.

Певица также рассказала, что методика лечения еще не сформирована, для этого ей необходима операция. После нее врачи смогут уточнить диагноз. Саму Флор Янсен не покидает оптимизм, она не собирается отменять свой сентябрьский тур по Европе. Певица отмечает, что собирается бороться ради семьи.

«Само слово „рак“ шокирует. Все, что казалось важным до диагноза, меняется в минуту. Сейчас я просто хочу быть здоровой, увидеть, как моя дочь станет женщиной, жить», — поделилась Ясен.

Янсен отметила, что регулярное отслеживание здоровья и плановое посещение врачей помогло выявить болезнь на ранней стадии. По словам певицы, женщинам старше 40 лет нужно чаще делать маммографию, чтобы не упустить рак груди или другие проблемы со здоровьем.

«Маммография спасает жизни! Да, это дискомфортно! Вам может казаться, что с грудью все в порядке, но сходите», — обратилась к поклонникам певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда необходимо проводить замену импланта в груди.

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