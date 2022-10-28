🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 октября

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 октября, на растущей Луне необходимо переосмыслить происходящее вокруг. Период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией. День также хорош для активных контактов. И не забывайте про личные нужды.

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♈ Овен

Теперь вы ясно видите, что угнетающее событие было всего лишь катализатором вашей истории. Сегодня вы превращаете свою боль в силу. Вы отпускаете старую историю и прощаете свое прошлое. В то же время вы интегрируете уроки души, которые были открыты вам в процессе, и готовитесь проявить себя как версию себя, которую вы всегда представляли в своем воображении.

Космический совет: пришло время подать на стол дар прощения.

♉ Телец

Полюбите неопределенность. Полюбите хаос. Когда вы это сделаете, отпустите потребность найти определенные ответы. Знайте, что вы лечитесь, растете, развиваетесь и трансформируетесь в ту версию себя, которую вы себе представляли давным-давно. Что вам нужно помнить в этом путешествии, так это понимание, что вы не одиноки, никогда не одиноки. Те же самые силы, которые посылают вам сложные ситуации, также пошлют вам помощь, необходимую для того, чтобы подняться над данными проблемами и перейти в пространство целостности.

Космический совет: у вас есть вся необходимая помощь и поддержка.

♊ Близнецы

Вам не приходило в голову, что Дух не наказывает вас? Он просто освещает то, что было скрыто какое-то время. Итак, отпустите свое сопротивление, Близнецы. Начните видеть эту ситуацию такой, какая она есть. При этом дайте себе разрешение избавиться от негативных убеждений, которые мешают вам превратиться в ту версию себя, которую вы себе представляли давным-давно. Это правда, что перемены могут быть пугающими и прекрасными. Знайте, что однажды вы благословите то, что сломило вас.

Космический совет: обратите внимание на то, что открывается вам.

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♋ Рак

Вот что касается подавленных эмоций: они найдут способ выйти наружу. Они найдут способ вызвать хаос самым неожиданным образом. Слово для мудрых: вместо того, чтобы проецировать свой гнев на других, найдите для него здоровый выход. Предложите ярости сесть за ваш стол и прислушайтесь к тому, что она призывает вас трансмутировать внутри себя. Да, вам придется пройти через священные огни трансформации. Что вам нужно знать, так это то, что Дух поддерживает вас сейчас и в каждый момент.

Космический совет: предложите гневу место за вашим столом.

♌ Лев

Ваша ярость заслуживает вашего пристального внимания. Найдите минутку, чтобы послушать, что она должна сказать. Найдите минутку, чтобы отпустить то, что послужило своей цели, с любовью и прощением. В то же время найдите время, чтобы быть благодарным за уроки души. Напоминание о сезоне затмений: правда не всегда приятна, но она помогает вам перестроить свою жизнь во многих отношениях.

Космический совет: правда не всегда хороша, просто примите ее.

♍ Дева

Если не сейчас, то когда? Повторяем: если не сейчас, то когда? Звезды призывают вас освободить место для перемен, которых вы желаете и заслуживаете. Приведите все в движение и сделайте шаг в правильном направлении. Столкновение со своими страхами может быть пугающим процессом. Хорошо, что вы полностью поддержаны в процессе трансформации.

Космический совет: сделайте шаг в правильном направлении.

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♎ Весы

Вопрос не в том, любят ли вас, Весы. Настоящий вопрос: вы любите себя? Напоминание о сезоне затмения: пришло время повышать уровень осознанности. Пришло время заявить о себе так, как никогда раньше. Пришло время вырваться из кокона и отправиться в мир бабочкой. Чем больше вы присутствуете в своих собственных потребностях в это время, тем легче вам будет выжить в хаосе, разворачивающемся в физическом мире.

Космический совет: вас призывают проявить себя так, как никогда раньше.

♏ Скорпион

Если бы мы решали отступать в нору каждый раз, когда немного ушиблись, мы бы никогда никуда не добрались. Думайте о текущем моменте, как о времени превратить свои раны в мудрость и поверить в невозможное. Что-то подсказывает, что вы готовы свернуть горы! Более того, ваши межличностные отношения также расцветают в этот момент. Звезды говорят о присутствии партнера, которому не угрожает ваша сила и который удерживает место для вас, чтобы вы могли быть самой яркой и смелой версией себя.

Космический совет: разрешите себе делать то, что раньше казалось невозможным!

♐ Стрелец

Сегодня звезды обращают внимание на ваши привычки расходов. Ваша потребность постоянно вкладывать деньги в вещи, которые не приносят вам ни радости, ни утоления внутреннего голода. Вместо этого вы хотите сесть с этой пустотой и послушать, что она говорит. Напоминание сезона затмений, Стрелец: все, что вы ищете, уже существует внутри.

Космический совет: слушайте, что говорит вам пустота в моменты тишины.

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♑ Козерог

Чувствуете ли вы себя увиденным и услышанным, Козерог? Чувствуете ли вы признание за все, что вы приносите на стол, и даже больше? Наступление сезона Скорпиона в сочетании с энергией затмений побуждает вас обратить свой взор внутрь себя и задать себе трудные вопросы. Чтобы понять отношения, которые не соответствуют тому, кто вы есть сегодня. Однако не спешите делать поспешные выводы или находить правильные ответы. Станьте наблюдателем. Позвольте правде раскрыться так, как она должна. Вы обнаружите, что ответы, которые вы ищете, придут к вам самым неожиданным образом.

Космический совет: позвольте правде раскрыться так, как она должна.

♒ Водолей

Сегодня звезды призывают вас наблюдать за своим сопротивлением. Наблюдать, как и где это сопротивление мешает вашему росту. Наблюдать, как это сопротивление создает конфликтные ситуации внутри и снаружи. Правда в том, что всегда есть несколько способов взглянуть на все в вашей жизни. Подумайте об этом, возвращаясь в поток жизни.

Космический совет: прекратите сопротивляться.

♊ Рыбы

В нашей жизни бывают моменты, когда мы чувствуем, что застряли в петле. Что наши усилия не принесут результатов, независимо от того, сколько мы вкладываем. Хорошая новость в том, что сейчас не такое время в вашей жизни, Рыбы. Это время роста и время прогресса. Время сворачивать горы и достигать того, что вы когда-то считали невозможным. Итак, уважайте путешествие, а не зацикливайтесь на идее немедленных результатов. В то же время позвольте себе получать необходимую помощь, поддержку и ресурсы. PS: Ты представляешь, где будешь через 365 дней.

Космический совет: используйте время для личного роста.

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