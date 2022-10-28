Иногда диван — лучшее средство борьбы с неприятностями: китайский совет дня на пятницу, 28 октября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 390

Не бойтесь прибегать к крайним мерам, если того требует ситуация. Держитесь курса, который выбрали, независимо ни от чего!

Иногда диван — лучшее средство борьбы с неприятностями: китайский совет дня на пятницу, 28 октября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 28 октября?

Пятница намекает на ультимативный отдых. Энергии дня не способствуют прорастанию благосостояния и укреплению здоровья. Поэтому следуем за потоком и максимально убираем из расписания все важные дела.

Совет дня: займитесь в пятницу подготовкой к новой трудовой неделе. Разгребите рабочие завалы, подчистите хвосты, выстройте расписание. Ну и спокойный (это важно) отдых в последний рабочий день недели вам точно не помешает.

Предостережение дня: не посещайте в пятницу врачей и заболевших. Есть вероятность, что разболеетесь пуще прежнего.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

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