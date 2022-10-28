Планировавшие теракт сторонники «Азова»* задержаны на Ставрополье. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

В рамках проводимого расследования были задержаны четыре радикала, которые планировали диверсию на одном из административных объектов региона.

«Намерения и средства для совершения противоправной акции, диверсий различных у нас имелись. Поддерживали и разделяли идеологию полка „Азов“, действовавшего в Мариуполе», — признался на допросе один из мужчин.

Целями радикалов были представители российских властей, местные жители, а также жители новых регионов РФ.

Националисты обустроили тайник в Предгорном районе Ставропольского края, где были обнаружены и изъяты — оружие, бомбы и инструкции по организации и проведению массовых беспорядков.

* — запрещен в РФ.