Собянин: Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Столичные компании предлагают решения для повседневной инфраструктуры.

Как регионы России используют московские технологии способ

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Промышленные предприятия Москвы продолжают развиваться, а их продукция используется в различных регионах России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам градоначальника, московские компании поставляют высокотехнологичные разработки для сфер образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Мэр отметил, что Москва остается крупнейшим индустриальным центром страны, а продукция столичных заводов и научно-технических организаций востребована за пределами региона.

В качестве примера Собянин привел компанию «Световые технологии ЭСКО», которая производит оборудование для уличного, дорожного, внутреннего и административного освещения.

Также он рассказал о продукции «Группы Полимертепло» — участника Московского инновационного кластера. Предприятие выпускает гибкие полимерные теплоизолированные трубы, которые применяют при строительстве теплосетей. По словам мэра, спрос на них растет у энергетических компаний Дальнего Востока, других регионов России и в Арктической зоне.

Еще один участник МИК — зеленоградский завод «Смарт системз» — производит смарт-карты и RFID-брелоки для идентификации объектов с помощью радиосигналов. За 2025 год и первое полугодие 2026 года эту продукцию приобрели более 50 регионов для социальных, образовательных и транспортных проектов.

Кабельно-проводниковую продукцию «Спецкабель», также входящего в Московский инновационный кластер, используют предприятия металлургии, машиностроения и энергетики. В частности, оборудование применяется на Лучегорской ГРЭС и Партизанской ГРЭС-2 в Приморье, а также на Черногорской ТЭЦ в Красноярском крае.

Собянин добавил, что город оказывает промышленным предприятиям поддержку при расширении производства и выводе новых товаров на рынок. Одним из инструментов помощи является Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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