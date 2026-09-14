«Рот был полон крови»: Кейт Миддлтон запретила детям участвовать в кровавом ритуале

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 737 0

Принцесса стремится защитить наследников от подобного опыта.

Почему Кейт Миддлтон запретила детям обряд бладдинга

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

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Кейт Миддлтон запретила детям участвовать в кровавом ритуале

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выступила против участия своих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи — в старинном охотничьем обряде бладдинга. Об этом говорится в книге королевского биографа Тома Куинна «Да, мэм — Тайная жизнь королевских слуг».

Бладдинг представляет собой ритуал, во время которого после первой удачной охоты лицо или тело человека обмазывают теплой кровью убитого животного. Такой обычай считается обрядом посвящения и символизирует переход новичка в статус полноценного охотника.

По данным Куинна, Миддлтон настояла на том, чтобы ее дети не участвовали в этой традиции. При этом ранее через подобный обряд проходили король Великобритании Карл III, принц Уильям и герцог Сассекский Гарри.

Сам Уильям, как пишет биограф, любит стрельбу, однако понимает, что отношение к подобным развлечениям меняется. Куинн указывает, что в обществе все чаще критикуют так называемые кровавые виды спорта, которые представители королевской семьи предпочитают называть полевыми.

О собственном опыте участия в таком ритуале рассказывал и принц Гарри. По его словам, охотничий проводник Сэнди после добычи животного заставил его приблизиться к туше.

«Он (охотничий проводник Сэнди) осторожно положил руку мне на затылок и засунул мою голову внутрь туши. Я попытался вырваться, но Сэнди толкнул меня глубже. Я был потрясен его невероятной силой. И адским запахом. Завтрак выскочил из моего желудка. Через минуту я ничего не почувствовал, потому что не мог дышать. Мой нос и рот были полны крови, внутренностей и ощущалось глубокое, неприятное тепло», — рассказывал Гарри.

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