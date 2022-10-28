Константин Ярошенко стал членом Общественной палаты

Константин Ярошенко, который по сфабрикованному обвинению провел в американской тюрьме 12 лет и недавно вернулся на родину, стал членом Общественной палаты России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В документе Ярошенко назван правозащитником и общественным деятелем.

Российского летчика американские спецслужбы задержали в Либерии, обвинив в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Несмотря на жестокие допросы и тяжелые условия в тюрьме, россиянин не признал свою вину и всегда верил в торжество справедливости. В конце апреля Ярошенко обменяли на осужденного в Москве американца.