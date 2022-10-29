Глобальное похолодание: китайский гороскоп на ноябрь 2022 года

Месяц ноябрь случится, как водится, первого числа, а вот новый месяц по китайскому календарю наступит только в ночь на 8 ноября. Металлическую Собаку в этот день сменит Металлическая Свинья.

С приходом месяца Свиньи наступает китайская Зима — сезон, когда правит энергия Воды. Три месяца нам предстоит провести почти без стихии Огня, а Огонь в бацзы отвечает за ясность и оптимизм. Три месяца в потемках и путанице Зимы. Не стоит в это время рассчитывать на простоту и четкость ответов. Они не будут «падать с неба», они будут приходить медленно, через стихию Воды. А Вода — это интуиция, внутреннее, нутряное знание. Так что главная рекомендация на предстоящие месяцы Воды — отвлечься от внешнего и настроиться на внутреннее.

Металлическая Свинья — это месяц правления Металла Инь и Инь Воды. Металл — стихия структуры и порядка, а Инь Металл — это драгоценность, яркий, сверкающий металл. Но для того, чтобы блестеть, ему явно не будет хватать Огня. Поэтому сказать, что месяц ноябрь будет месяцем порядка я не могу — скорее наоборот, стихия Воды заберет себе силу Инь Металла и будет всеми способами порядок этот рушить.

Месяц будет полон неожиданных ситуаций, внезапных событий, форс-мажоров и изменений. Вода — стихия информации и перемещений, а Вода в ноябре будет довольно сильная, потому ждем потока новостей и путешествий. Не факт, что новости и путешествия будут приятными, скорее наоборот. Информации будет очень много и по большей части она запутанная, неясная. Не стоит в ноябре доверять одному источнику, не надо вестись на слухи и распространять их — хотя ситуация и будет подталкивать к этому. Путешествия ноября — это по большей части необходимость, не удовольствие. Люди, как реки потекут туда, где им легче.

При всем при этом турбулентность, что мы испытывали в октябре, в месяце Металлической Свиньи ослабнет. Можно ожидать передышки на явных, открытых фронтах. Утихнет ярость и воинственность, но при этом активность на скрытых, информационных диспозициях будет только нарастать. Тем, кому необходимо будет принять важное решение в ноябре даю совет — не торопиться, не действовать импульсивно, тщательно продумывать все свои шаги.

Психологически, ноябрь может стать депрессивным месяцем, особенно для тех, кто зависит от стихии Огня. Чтобы не приуныть — привносите в свою жизнь Огонь искусственно — побольше красного цвета, свечи, камины, гирлянды, острая еда. Каждый день выбирайтесь на свежий воздух. Долгие пешие прогулки — одно из лучших средств от хандры.

Лучшие и худшие даты октября по китайскому гороскопу

В этом ноябре не очень много «неудачных» дат, в отличие от августа, к примеру, или октября. Довольно благоприятно устраивать свадьбы и помолвки, производить сложные медицинские манипуляции и делать операции. Походы к косметологам, стоматологам — тоже мастхэв этого ноября.

При этом в ноябре тоже есть даты, когда особо не рекомендованы серьезные медицинские процедуры и оперативные вмешательства (плановые!). Это 4, 13, 22, 25 и 29 ноября.

Дни, когда всем без исключения стоит быть очень спокойными, внимательными и аккуратными: 3, 12, 15, 24 и 27 ноября. Это даты столкновений. Постарайтесь не назначать на эти дни важные дела и практикуйте успокоение ума и эмоций.

Благоприятные «денежные» даты ноября: 8, 11, 20 и 23 ноября. Их меньше, чем в «денежном» месяце Собаки, но все же они есть. Планируйте на эти даты коммерческие сделки, а также покупку и продажу ценных вещей и недвижимости.

И что особенно приятно — в этом ноябре довольно много «удачных» дней — когда благоприятно устраивать личную жизнь, праздновать свадьбы, помолвки и начинать новые грандиозные дела. Это 1, 14, 18, 26, 27 28 и 30 ноября.

Людей стихии Дерева (небесный столп дня в карте бацзы — Дерево) в ноябре будут испытывать на прочность внешние обстоятельства. Вероятно частое «общение» с начальниками, чиновниками и всеми, кто для вас является вышестоящей персоной. Инь Дерево будет испытывать большое давление и может его не выдержать, Ян Дерево, напротив, имеет шанс приспособиться к изменившимся условиям и выиграть. Женщины Ян Дерева будут испытывать повышенный интерес со стороны супруга. А те, кто ищет спутника жизни, имеют шанс встретить его в ноябре.

Люди стихии Огня (небесный столп дня в карте — Огонь) в ноябре будут озабочены финансовыми вопросами. Деньги будут приходить, но для этого потребуется много усилий. Могут мешать более влиятельные люди или представители власти. Обойти препятствие помогут другие — не менее влиятельные друзья. Не забудьте к ним обратиться. Людям Инь Огня в ноябре стоит не бояться проявлять инициативу и им обязательно повезет. У Ян Огня есть перспектива повышения текущих доходов. При этом мужчины стихии Ян Огня потратят в ноября много сил, денег и внимания на своих жен.

Люди стихии Земля (небесный столп дня в карте бацзы — Земля) в ноябре будут фонтанировать идеями и творчеством. Правда, на реализацию этих творческих затей понадобиться достаточное количество денег. Сдерживаться и сильно экономить не получится, даже не старайтесь. Люди Ян Земли в ноябре вступают в открытый конфликт с вышестоящими. Воспользуйтесь случаем, если хотели, но давно не решались это сделать. У женщин Ян Земли есть вероятность конфликтов с супругом. Люди Инь Земли, напротив, наслаждаются творчеством как дышат.

Люди стихии Металл (небесный столп дня в карте бацзы — Металл) в ноябре активно взаимодействуют с социумом. Даже если вы нелюдим, от людей в этом месяце вам не скрыться. Инь Металл получает в этом месяце силу и поддержку от людей, а Ян Металл, наоборот, тратит свои силы на поддержку других. Для Ян Металла в ноябре также характерна тяга к тому, чтобы учить других или самому учиться.

Для людей Воды (небесный столп дня в карте бацзы — Вода) ноябрь будет месяцем накопления или использования ресурса. Актуально все, что касается вопросов укрепления здоровья, заботы о теле, приобретения дополнительных навыков. Люди Ян Воды могут в ноябре поймать за хвост удачу, люди Инь Воды — получить доступ к нестандартным методам оздоровления тела и психики.

Тигр

Тигр в ноябре ослабеет. Год клонится к завершению, много Воды и Холода, а Дерево — знак Тигра этого очень не любит. Вместе с тем ослабление это будет выглядеть не как поражение, а скорее как отпуск — захочется отдохнуть, расслабиться и заняться чем-то не очень важным. Дела будут катиться сами собой, без особый усилий, и это будет радовать. У Тигров в ноябре также повышены расходы — денег, энергии, внимания. Будьте готовы к материальным и энергетическим тратам, а лучше предлагайте помощь и отдавайте сами.

Неудачные дни для Тигров в ноябре: 3, 15 и 27. В эти дни максимально сосредоточьтесь на контроле эмоций.

Кролик

Те, у году в году или в дне в карте бацзы есть Кролик, в ноябре усилится элемент Дерева. Последствия этого усиления можно спрогнозировать только индивидуально, в зависимости от того, насколько это для вас полезно. В остальном, месяц Свиньи не несет для Кроликов никаких особых указаний.

Самые «опасные» дни для Кроликов в ноябре: 4, 16 и 28 число. В такие дни вам лучше не планировать никаких важных дел.

Дракон

Рожденным в год Дракона в ноябре «светит» романтическое приключение, однако оно же может довольно быстро закончиться. Стоит быть внимательным к сигналам, подаваемым партнером — тогда есть шансы на то, что приключение перейдет в нечто большее.

Неблагоприятные даты для Дракона в ноябре: 5, 17 и 29. Это дни, когда стоит максимально контролировать эмоциональный фон.

Змея

Для Змеи месяц Свиньи — это всегда испытание на эмоциональную прочность. Змея и Свинья это всегда столкновение. В негативном контексте это ссоры, споры, разрывы, в позитивном — разрушение старого ради рождения нового — трансформация. Рожденные в день Змеи в ноябре могут ссориться с супругами. Те, кто родился в год Змеи могут испытывать проблем со здоровьем — под ударом почки и сосуды. Усилится у Змей в ноябре и тяга к перемене мест. Захочется нового, поездок, путешествий. Или не захочется, да придется.

Дни, особенно недружелюбные для Змеи (двойное столкновение): 6, 18 и 30 ноября. Будьте в эти дни особенно аккуратны.

Лошадь

Лошади в ноябре будут чувствовать себя неплохо. Родившимся в месяц Лошади даже покажется, что Небо помогает им справиться с множеством важных дел. При этом ноябрь для Лошади — месяц повышенного риска обмана и денежных потерь. Стоит быть максимально внимательными и аккуратными с делами и ни в коем случае не принимать импульсивных решений.

Неблагоприятные для Лошади дни: 7 и 19 ноября.

Коза

Для родившихся в день или год Козы месяц ноябрь — нейтрален. Единственное, если в их карте есть Кролик, то приходящая Свинья усилит стихию Дерева в их карте бацзы.

Неблагоприятные даты для Коз: 8 и 20 ноября. В эти дни будет усиливаться давление извне, что всегда неприятно.

Обезьяна

Обезьяна в ноябре будет нервничать. Возможны обман (или ощущение обмана), неправильные поступки или интриги. Ловите эти сигналы и не позволяйте эмоциям брать над вами верх. Месяц Свиньи также может принести Обезьянам траты и нарушение жизненных планов. Реагируйте на эти вызовы максимально спокойно.

Особо неблагоприятные даты для Обезьян: 9 и 21 ноября

Петух

Петух в ноябре захочет отправиться в путешествие. Или что-то в жизни своей поменять — жизнь то ведь тоже своего рода путешествие. Не стоит сразу отказываться от таких возможностей — весьма вероятно они пойдут Петухам на пользу.

Неблагоприятные для Петуха даты: 10 и 22 ноября.

Собака

У Собак в ноябре разнонаправленные сигналы от Вселенной. С одной стороны, рожденные в год Собаки станут неотразимыми для противоположного пола, с другой рискуют стать жертвами обмана и понести материальные потери. Для того, чтобы преуспеть в одном и избежать другого, понадобится недюжинный ум, который у Собак в избытке. Не забывайте его использовать.

Неблагоприятные даты для Собаки: 11 и 23 ноября. Ваше хладнокровие может в эти дни раствориться в сильных эмоциях.

Свинья

Для Свиньи ноябрь может стать месяцем завышенных ожиданий и импульсивных решений. Стоит максимально контролировать сферу эмоций и не поддаваться на провокации. А в остальном месяц вполне благоприятен. Особенно тем, кому полезна стихия Воды.

Неблагоприятные даты для Свиньи в ноябре: 12 и 24 число.

Крыса

Крысам ноябрь принесет усиление стихии Воды. Если она вам важны и полезна — пользуйтесь на здоровье. Вода — это коммуникации всех видов, информация, новости, движение. Усилится интуиция. Используйте ее для того, чтобы избежать потерь, которые месяц Свиньи также может вам принести.

Неблагоприятные даты для Крысы: 1, 13, 25 ноября.

Бык

Для Быков, как и для Крысы, ноябрь принесет усиление стихии Воды. Большой информационный поток может смыть за борт, если к нему как следует не подготовиться. Практикуйте успокоение ума и не ведитесь на слухи. Ноябрь также позовет Быков в путешествие. Тяга к перемене мест может проявиться в желании сменить квартиру, переехать на новый офис или отправиться в неожиданное путешествие — не обязательно в дальние страны. Главное тут — просто стронуться с места.

Сложные даты для Быка: 2, 14 и 26 ноября. Не планируйте на эти дни важных дел.

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