ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 349

Астрологи рассказали о рожденных под тремя созвездиями дам, которым чаще других не везет в любви.

ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

Не все женщины одинаково успешны в любви, утверждают астрологи. Представительниц разных знаков зодиака порой приводит к одиночеству их характер, личный выбор или невезение. Но есть среди них те, кто чаще других остаются старыми девами.

Весы

Женщина-Весы женственна, нежна и грациозна. Мужчины носят ее на руках. И все же, в конечном итоге, она может остаться одинокой. Причина кроется в ее нерешительности. Эта дама постоянно сомневается в своем выборе, даже после принятия предложения о замужестве. Она колеблется, выбирает между разными партнерами. И как всякий, кто гонится за двумя зайцами, рискует не поймать ни одного.

Водолей

Мужчины любят эту экстравагантную, интересную, яркую женщину. У Водолея много поклонников, но сама она не спешит становиться верной женой. Эта дама ценит свободу и собственное инакомыслие. Может отказаться от брака лишь затем, чтобы не быть как все. Надежда на счастливый союз в этом случае есть, если ей попадется партнер под стать.

Козерог

Дама-Козерог роскошна, сильна и независима. Она твердо стоит на ногах, стремится к финансовой самостоятельности и самореализации во всем, к чему прикасается. Своей целеустремленностью и внутренней силой она порой отпугивает мужчин. Брак с ней возможен, если эта женщина позволит разглядеть в себе романтичную и хрупкую особу, жаждущую любви и защиты.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 женских намеков, которые мужчина никогда не поймет.

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