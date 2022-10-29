Зомби-апокалипсис: насколько опасна для людей поразившая птиц болезнь Ньюкасла

Странное заболевание, которое за последние дни поразило множество пернатых в Великобритании, настолько изуродовало птиц, что без слез на них не взглянуть. Может ли болезнь спровоцировать вспышку в РФ?

Иностранные СМИ в последние дни шокировали публику сообщениями о вспышке странной и таинственной болезни в Великобритании, которая превращает голубей в зомби. Пернатые утрачивают способность летать, начинают ходить зигзагами со свернутой набок шеей, у них наблюдается тремор, они теряют аппетит и вскоре умирают. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Мясникова рассказала, стоит ли людям опасаться болезни, и может ли эмигрировать в Россию.

Болезнь Ньюкасла известна уже почти 100 лет. В 1926 году она была зарегистрирована в Индонезии на острове Ява. В России заболевание встречается достаточно часто. Чаще всего переносят болезнь водоплавающие птицы, которые могут являться латентными носителями. Но бояться этого не стоит.

«На птицефабриках все поголовье многократно вакцинируется от болезни Ньюкасла. Из всех вакцин, производимых в РФ, одну треть составляют вакцины именно от этой болезни. Поэтому она строго контролируется», — объяснила ученый.

Однако заболеть птица все-таки может. Это может произойти при условии, если вакцина произведена неправильно или штамм подобран неверно. Но для людей серьезной опасности болезнь Ньюкасла не представляет. Если, конечно, у человека не снижен иммунитет.

«Люди с низким иммунитетом, к примеру, после трансплантации органов или страдающие вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) могут заразиться от птицы при тесном контакте. Но это исключительные случаи. Заболевание характерно для птицы», — добавила специалист.

Вместе с тем возможность того, что заболевание попадет на территорию России, низкая. Так как водоплавающие птицы осенью улетают как раз в Великобританию.

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