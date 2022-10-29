CNN: Путин дождался раскола в отношениях между США и Украиной

Президент России Владимир Путин был абсолютно прав, когда говорил о пренебрежительном и абсолютно потребительском отношении США к Украине. Наступило время, когда трещины в отношениях между странами видны невооруженным взглядом. Такое заявление сделал обозреватель CNN Стивен Коллинсон, проанализировав текущую мировую обстановку.

«Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Байдену для защиты всеми силами демократии на Украине. И вот наконец появились первые трещины», — написал колумнист в своей статье.

Коллинсон обратил особое внимание общественности на письмо конгрессменов, защищающих демократию, к Джо Байдену. В нем авторы настойчиво просили президента США пойти на мирное урегулирование всех конфликтов и закрыть раз и навсегда украинскую проблему. По мнению аналитика, все это — главное свидетельство «политической катастрофы».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.