CNN: Путин дождался раскола в отношениях между США и Украиной

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 709

Американский обозреватель Стивен Коллинсон назвал все происходящее глобальной «политической катастрофой».

CNN: Путин дождался раскола в отношениях между США и Украиной

Фото: Ильин Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин был абсолютно прав, когда говорил о пренебрежительном и абсолютно потребительском отношении США к Украине. Наступило время, когда трещины в отношениях между странами видны невооруженным взглядом. Такое заявление сделал обозреватель CNN Стивен Коллинсон, проанализировав текущую мировую обстановку.

«Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Байдену для защиты всеми силами демократии на Украине. И вот наконец появились первые трещины», — написал колумнист в своей статье.

Коллинсон обратил особое внимание общественности на письмо конгрессменов, защищающих демократию, к Джо Байдену. В нем авторы настойчиво просили президента США пойти на мирное урегулирование всех конфликтов и закрыть раз и навсегда украинскую проблему. По мнению аналитика, все это — главное свидетельство «политической катастрофы».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Недоброе утро: рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье

Последние новости

17:40
До летального исхода: врач рассказал о смертельной опасности детского вируса
16:59
Раздал награды: Карл III выдал причастность Великобритании к диверсии на «СП»
16:40
Ведущая «Орла и решки» Юлия Коваль восстановила девственность после родов
16:29
ВСУ получили жесткий отпор при попытке прорыва позиций ВС РФ в ДНР
16:24
«Малыш», «Кот» и «Француз»: как бойцы СВО придумывают себе позывные
16:02
«Пример традиционного брака»: 55-летняя Яна Поплавская вышла замуж

Сейчас читают

Я много функциональная персона: Бузова привезла в ДНР гумпомощь
Могила Игоря Кириллова спустя год после смерти остается без памятника
Потерявший жену в ДТП Сумишевский перестал видеть детей: «К сожалению, так»
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика