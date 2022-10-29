Могила Игоря Кириллова спустя год после смерти остается без памятника

Могила легендарного диктора Игоря Кириллова, расположенная на Новодевичьем кладбище, остается пока без памятника. С момента похорон знаменитости прошел уже год, но, кроме таблички и фотографии, на месте ничего нет.

Между тем поклонники и близкие ведущего «Голубого огонька» и программы «Время» не забывают — на могиле народного кумира можно увидеть свежие цветы, да и в целом территория ухоженная.

Однако, почему родные Кириллова до сих не позаботились об установке надгробия, неизвестно. Возможно, вдове диктора эти расходы не по карману, но у него остались еще дочь и внуки, которые живут в Германии. Известно, что на похоронах знаменитости они не присутствовали.

Игорь Кириллов считается одним из ярких представителей эпохи советского телевидения. Перед тем как стать диктором, он окончил Высшее театральное училище им. Щепкина и успел поработать помощником режиссера музыкальной редакции на телевидении. Став ведущим главных программ на ТВ — «Голубой огонек», «Время», «Последние известия» — Кириллов быстро стал всенародным любимцем. Ему и только ему доверяли вести телевизионную трансляцию Победы — это было на протяжении 15 лет, с 1965 по 1980 годы, а с 1996 по 2011 — он объявлял минуту молчания. Его же голос сообщал о запуске первого спутника планеты в 1957-м и о вводе войск в Афганистан в 1979-м. Диктора не стало 30 октября 2021 года, ему было 89 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могила звезды «Экипажа» заросла грязью спустя полгода.