«Нож воткнули в спину»: российский боец рассказал об обращении в плену у ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 721

Боец ВС РФ Илья рассказал о морально-психологическом давлении и истязаниях в плену у ВСУ

«Нож воткнули в спину»: российский боец рассказал об обращении в плену у ВСУ

Фото: EPA / YEVGEN HONCHARENKO / ТАСС; Минобороны РФ

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В Россию вернулись 50 военнослужащих после обмена военнопленными с Украиной.

Российский военнослужащий, освобожденный в числе 50 бойцов ВС РФ из украинского плена, рассказал о морально-психологическом давлении и физическом насилии, которому подвергся в лагере для военнопленных во Львове.

«Отношение было такое — морально и психологически на нас давили, заставляли общаться на украинском, не давали книги русские», — сообщил Илья.

Кроме того, в плену он подвергся избиению, а в спину ему «немного воткнули» нож, сделав метку. При этом, когда в лагерь приезжали репортеры из Франции или местные блогеры, отношение к военнопленным сразу менялось, отметил Илья. По его словам, надзиратели тут же вытаскивали на улицу шахматы, демонстрируя, что заключенные якобы играют и отдыхают в плену.

Также Илья поделился радостью от скорой встречи с родными — дома его ждут мать, отец, брат и любимая девушка.

«Ощущение, что я дома, на родине. Благодарен командованию, что нас не забывают. Мы крепились, ждали победы. Сейчас эмоции переполняют, мы на своей земле, на своей территории, рядом товарищи боевые, дух переполняет, хочется увидеть семью», — признался боец.

После операции и лечения Илья, по его словам, планирует вернуться на поле боя в качестве военнослужащего либо оказывать помощь боевым товарищам в зоне спецоперации в другом амплуа.

Военнослужащий по имени Бахриддин сказал, что до сих пор не может поверить в свое освобождение, ведь в плену его убеждали в том, что он не нужен своей родине.

«Я недолго пробыл в плену — месяца два, но пока не верится. Волнение, мандраж какой-то. На Украине постоянно говорили, что нас не поменяют, что Россия не хочет нас менять. Как видите, хочет: я здесь, товарищи здесь, мы все счастливы, друг вон говорит с невестой, плачет. Этим все сказано — что Минобороны не бросает нас, мы нужны, о нас помнят», — не сдерживал эмоций боец.

Военнослужащий по имени Глеб выразил благодарность тем, кто участвовал в обмене военнопленных, а также своим друзьям и близким, которые молились за него.

«Спасибо России за то, что не бросает нас. Горжусь, что я русский. За нами правда, мы победим!» — заявил боец.

Ранее 5-tv.ru рассказал об очередном обмене пленными между Россией и Украиной. По данным Минобороны РФ, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих.

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