Запашный сравнил Бузову в ДНР со сбежавшими Собчак и Хаматовой
Дрессировщик Эдгард Запашный похвалил Ольгу Бузову за поездку в ДНР
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Дрессировщик отметил — пока многие знаменитости в спешке покидают Россию, популярная певица продолжает усердно трудиться на благо Родины.
Дрессировщик Эдгард Запашный оценил поездку певицы Ольги Бузовой в Донбасс. Знаменитость прибыла накануне в Донецкую народную республику (ДНР) с гуманитарной миссией.
По словам Запашного, теледива за многие годы сделала немало ошибок, но ни одна из них не должна вызывать ненависть к ней. Ведь на самом деле она по-настоящему целеустремленная и трудолюбивая, что доказал ее поступок.
«Сегодня Оля приехала в ДНР и привезла гуманитарную помощь. Собчак в Литве, Хаматова в Латвии, Пугачева в Израиле, Бузова в Донецке — есть вопросы?» — прокомментировал Запашный в своем Telegram-канале.
При этом в социальной сети Бузова пока не распространяется о своем визите. О том, что певица в ДНР, стало известно после появившегося видео в Telegram-канале «Типичный Донецк». На кадрах Бузова разгружала коробки, и заявляла, что планирует открыть досуговый центр, занимающийся организацией отдыха для детей «в местах определенных», а также подчеркнула, что для нее важно принести детям Донбасса радость и счастье, потому что детство не вернуть.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая судьба ждет сына Ксении Собчак после ее побега в Литву.
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