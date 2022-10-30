Запашный сравнил Бузову в ДНР со сбежавшими Собчак и Хаматовой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 010

Дрессировщик Эдгард Запашный похвалил Ольгу Бузову за поездку в ДНР

Запашный сравнил Бузову в ДНР со сбежавшими Собчак и Хаматовой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Дрессировщик отметил — пока многие знаменитости в спешке покидают Россию, популярная певица продолжает усердно трудиться на благо Родины.

Дрессировщик Эдгард Запашный оценил поездку певицы Ольги Бузовой в Донбасс. Знаменитость прибыла накануне в Донецкую народную республику (ДНР) с гуманитарной миссией.

По словам Запашного, теледива за многие годы сделала немало ошибок, но ни одна из них не должна вызывать ненависть к ней. Ведь на самом деле она по-настоящему целеустремленная и трудолюбивая, что доказал ее поступок.

«Сегодня Оля приехала в ДНР и привезла гуманитарную помощь. Собчак в Литве, Хаматова в Латвии, Пугачева в Израиле, Бузова в Донецке — есть вопросы?» — прокомментировал Запашный в своем Telegram-канале.

При этом в социальной сети Бузова пока не распространяется о своем визите. О том, что певица в ДНР, стало известно после появившегося видео в Telegram-канале «Типичный Донецк». На кадрах Бузова разгружала коробки, и заявляла, что планирует открыть досуговый центр, занимающийся организацией отдыха для детей «в местах определенных», а также подчеркнула, что для нее важно принести детям Донбасса радость и счастье, потому что детство не вернуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая судьба ждет сына Ксении Собчак после ее побега в Литву.

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