Французы обвинили Киев в приостановке зерновой сделки: «Абсолютная глупость»

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Игорь Рязов
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Читатели французской газеты Le Figaro обвинили Киев в приостановке зерновой сделки

Французы обвинили Киев в приостановке зерновой сделки: «Абсолютная глупость»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Часть вины за происходящее на рынке продовольствия также лежит на властях Евросоюза, уверены пользователи.

В приостановке Россией зерновой сделки виновны власти Украины, устроившие атаки на Севастополь. Такое мнение выразили читатели французской газеты Le Figaro.

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«Зеленский делает что угодно, не выполняет подписанных им соглашений. А заплатят за это бедные люди в Африке, которым не поставят зерна»;

«Африка не может дать Зеленскому оружие. <…> Так что ему все равно»;

«Западники делают все, чтобы продолжать противостояние, и не хотят мира»;

«Бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью», — написали читатели Le Figaro в комментариях к материалу о приостановке зерновой сделки.

Многие комментаторы отметили, что часть вины за происходящее также лежит на властях Евросоюза. Именно они фактически саботировали условия соглашения, не дав Москве возможность застраховать поставки своего зерна на международные рынки.

«ЕС все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная им часть По соглашению, Россия получала право свободно экспортировать свое зерно»;

«Обычный обман со стороны диктаторов из ЕС», — возмутились пользователи.

Также читатели французской газеты напомнили, что Россия — один из крупнейших экспортеров продовольствия. В этом году российский урожай пшеницы составит примерно 100 миллионов тонн. Наша страна может обеспечить почти четверть международного экспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия официально уведомила ООН о приостановке участия в зерновой сделке. Перед этим в Минобороны РФ заявили, что «зерновой коридор» приостанавливает действие из-за террористической атаки, направленной против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Ее устроил киевский режим при участии специалистов Великобритании. Корабли и суда атаковали при помощи беспилотников.

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